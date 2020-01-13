Четыре ребенка заболели гриппом в Калуге

4 ребенка в возрасте от трех до 14 лет на прошлой неделе заболели гриппом в Калуге, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
В целом ситуацию по заболеваемости ОРВИ стабильная. Рост заболевших отмечен в Сухиничском и Юхновском районах.
Число госпитализированных с диагнозом ОРВИ снизилось по сравнению с предыдущей неделей: 57 больных против 85.
Образовательные учреждения работают в обычном режиме, информации о закрытии классов не зарегистрировано.
Фото: pxhere.com.
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