Четыре ребенка заболели гриппом в Калуге

4 ребенка в возрасте от трех до 14 лет на прошлой неделе заболели гриппом в Калуге, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В целом ситуацию по заболеваемости ОРВИ стабильная. Рост заболевших отмечен в Сухиничском и Юхновском районах.

Число госпитализированных с диагнозом ОРВИ снизилось по сравнению с предыдущей неделей: 57 больных против 85.

Образовательные учреждения работают в обычном режиме, информации о закрытии классов не зарегистрировано.

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