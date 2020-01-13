Обнинский безработный решил гульнуть не на свои

Ранее судимый житель города Обнинска стал фигурантом уголовных дел по фактам мошенничества и грабежа.
Как сообщили в областном УМВД, подозреваемой находился на улице Кутузова, обратил внимание на прохожего, свернувшего с пешеходной дорожки в лесной массив.
Тогда мужчина открыто похитил у прохожего кошелек с банковской картой. А позже накупил алкоголя в магазине, прикладывая чужу. карту.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pxhere.com.
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