Обнинский безработный решил гульнуть не на свои

Ранее судимый житель города Обнинска стал фигурантом уголовных дел по фактам мошенничества и грабежа.

Как сообщили в областном УМВД, подозреваемой находился на улице Кутузова, обратил внимание на прохожего, свернувшего с пешеходной дорожки в лесной массив.

Тогда мужчина открыто похитил у прохожего кошелек с банковской картой. А позже накупил алкоголя в магазине, прикладывая чужу. карту.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere.com.