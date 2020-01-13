$ 61.26 0.03
68.05 0.01
Главная Новости Одной строкой

«Обнинск» выиграл два домашних матча

Опубликовано: 13.01.2020 09:00 0 187
«Обнинск» выиграл два домашних матча

В первом наукограде завершились поединки восьмого тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу.

Девушки из Обнинска на своей площадке принимали команду «Северянка-3» из Череповца.
В первом матче наши волейболистки отдали соперницам один сет и выиграли со счетом 3:1 (25:16, 30:32, 25:17, 25:17). А во втором поединке все завершилось еще раньше. «Обнинск» разгромил «Северянку» в трех партиях – 3:0 (26:24, 25:19, 25:15).

После этих двух побед обнинский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Эта позиция позволяет пробиться в матчи за призовые места Высшей лиги «Б».

В 9-ом туре «Обнинск» в конце января сыграет в Воронеже и Рязани. 

Фото: волейбольный клуб «Обнинск». 

Опубликовано: 13.01.2020 09:00 0 187
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Новогодние скидки в салоне Moon
26 дек 2019 12:12
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
C 2020 года РСХБ приступает к льготному кредитованию жителей села
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А какую ёлку вы ставите дома?  
Всего проголосовало: 1062
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Российские производители плитки выходят вперед
Квартирный переезд в Москве: как правильно его организовать
Чистый звук: лучшие микрофоны для стрима

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru