«Обнинск» выиграл два домашних матча

В первом наукограде завершились поединки восьмого тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу.

Девушки из Обнинска на своей площадке принимали команду «Северянка-3» из Череповца.

В первом матче наши волейболистки отдали соперницам один сет и выиграли со счетом 3:1 (25:16, 30:32, 25:17, 25:17). А во втором поединке все завершилось еще раньше. «Обнинск» разгромил «Северянку» в трех партиях – 3:0 (26:24, 25:19, 25:15).



После этих двух побед обнинский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Эта позиция позволяет пробиться в матчи за призовые места Высшей лиги «Б».



В 9-ом туре «Обнинск» в конце января сыграет в Воронеже и Рязани.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».