Покупательница умыкнула чужой мобильник

Жительница Малоярославецкого района обратилась в полицию с заявлением о краже мобильного телефона. Гаджет женщина положила на морозильную камеру в магазине, пока складывала покупки в тележку. Когда переложила продукты в машину, то вспомнила, что забыла телефон в магазине, но его на прежнем месте уже не было.

Как рассказали в областном УМВД, узнать судьбу гаджета помогли камеры видеонаблюдения: на них видно, как другая посетительница магазина спокойно кладет чужой мобильник в карман.

Когда полицейские приехали по месту жителсьтва подозреваемой, она сообщила, что как раз планировала вернуть забытую вещь на кассу.

Но эту версию ей придется озвучить в суде по завершению расследования уголовного дела.

Фото: pxhere.com.