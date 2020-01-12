Бывший зек позарился на электропроводку

В Кировском районе задержан ранее судимый местный житель, который подозревается в краже 40 метров электропроводки.
Как рассказали в региональном УМВД, мужчина проник в чужой частный дом и демонтировал проводку, нанеся тем самым ущерб хозяину более чем в 4 тысячи рублей.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Известно, что вырученные за чужое имущество деньги, он потратил.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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