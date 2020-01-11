Снегопад принес в регион «день жестянщика»

Сразу несколько ДТП с пострадавшими произошло в регионе только за утро 11 января.

Пресс-служба регионального МЧС сообщила о том, что водитель «Рено Логан»не справился с управлением в Малоярославецком районе и финишировал в отбойник.

В Боровском районе не смогли разъехаться «Газель» и «Киа Рио».

Там же на 3 километре автодороги «Балабаново-Кабицыно» произошла еще одна одна авария: столкнулись «Мазда» и «Киа Сито», с последующим съездом автомобиля «Киа Сито» в кювет.

Во всех случаях помощь пострадавшим оказывали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели. Одной из возможных причин могла стать гололедица, но разбираться во всем предстоит правоохранителям.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.