Массовая авария на путепроводе: есть пострадавшие

Сразу три транспортных средства столкнулись утром 11 января на улице Московской в Калуге.
Как сообщили в областном МЧС, дорогу на путепроводе не поделили «Ситроен», «Мерседес Спринтер» и «Ниссан». В результате ДТП есть пострадавшие. На месте работали сотрудники скорой, автоинспекторы и спасатели: всего 15 человек и 5 машин. Движение на мосту было затруднено.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!