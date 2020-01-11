Массовая авария на путепроводе: есть пострадавшие

Сразу три транспортных средства столкнулись утром 11 января на улице Московской в Калуге.

Как сообщили в областном МЧС, дорогу на путепроводе не поделили «Ситроен», «Мерседес Спринтер» и «Ниссан». В результате ДТП есть пострадавшие. На месте работали сотрудники скорой, автоинспекторы и спасатели: всего 15 человек и 5 машин. Движение на мосту было затруднено.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.