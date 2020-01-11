Ревнивица чуть не убила своего сожителя

Жительница Ферзиковского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

Известно, что парочка выпивала, как в какой-то момент между влюбленными возникла перепалка на почве ревности. Девушка схватилась за нож и ударила молодого человека в живот, после чего вызвала скорую.

Как сообщили в областном УМВД, ревнивица стала фигуранткой уголовного дела, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.