Обнинский бомж ограбил прохожего

В Обнинске местный житель обратился в полицию с заявлением о краже телефона и портмоне, в котором находились полторы тысячи рублей.

Оперативники задержали подозреваемого: им оказался местный житель без определенного места жительства и неоднократно судимый.

Мужчина попросил у обнинца закурить, а после отказа стал вести себя агрессивно и вытащил из его куртки телефон и портмоне.

Как сообщили в региональном УМВД, сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Фото: pxhere.com.