Обнинский бомж ограбил прохожего

В Обнинске местный житель обратился в полицию с заявлением о краже телефона и портмоне, в котором находились полторы тысячи рублей.
Оперативники задержали подозреваемого: им оказался местный житель без определенного места жительства и неоднократно судимый.
Мужчина попросил у обнинца закурить, а после отказа стал вести себя агрессивно и вытащил из его куртки телефон и портмоне.
Как сообщили в региональном УМВД, сейчас подозреваемый заключен под стражу.
Фото: pxhere.com.
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