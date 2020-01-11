«Рено» не устоял после удара с «Мерседесом»

Накануне, 10 января, на 110 километре автодороги М-3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись «Мерседес» и «Рено Логан».

После удара «Рено» вылетел в кювет и перевернулся.

Как сообщили в региональном МЧС, в результате, в ДТП есть пострадавшие. На месте им оказывали помощь сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 8 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.