«Рено» не устоял после удара с «Мерседесом»

Накануне, 10 января, на 110 километре автодороги М-3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись «Мерседес» и «Рено Логан».
После удара «Рено» вылетел в кювет и перевернулся.
Как сообщили в региональном МЧС, в результате, в ДТП есть пострадавшие. На месте им оказывали помощь сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 8 человек и 3 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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