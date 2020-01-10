Водоканал оштрафовали на 80 тысяч за загрязнение Оки

Прокуратура Перемышльского района провела проверку на предприятии «Калугаоблводоканал».
К инспектированию были привлечены специалисты по охране окружающей среды.
Химический анализ воды, которая поступала с очистных сооружений в Оку, показал в ней превышение загрязняющих веществ.
В отношении организации возбудили административное дело, по результатам рассмотрения которого предприятию был назначен штраф в 80 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 10 января.
Для устранения нарушений природоохранног законодательства компания выделила средства на реконструкцию очистных сооружений.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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