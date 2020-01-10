Водоканал оштрафовали на 80 тысяч за загрязнение Оки

Прокуратура Перемышльского района провела проверку на предприятии «Калугаоблводоканал».

К инспектированию были привлечены специалисты по охране окружающей среды.

Химический анализ воды, которая поступала с очистных сооружений в Оку, показал в ней превышение загрязняющих веществ.

В отношении организации возбудили административное дело, по результатам рассмотрения которого предприятию был назначен штраф в 80 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 10 января.

Для устранения нарушений природоохранног законодательства компания выделила средства на реконструкцию очистных сооружений.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.