Приятелям грозит до 7 лет за ограбление знакомого

Ранее судимый 33-летний житель Сухиничского района пришел в гости к знакомого и отобрал у него тысячу рублей.
Когда деньги были потрачены, правонарушитель решил снова наведаться к потерпевшему.
На этот раз злоумышленник взял с собой 36-летнего приятеля, который тоже был ранее судим.
Вместе визитеры открыто похитили у хозяина квартиры цифровую приставку и скрылись.
Мужчина обратился в полицию.
Стражи порядка разыскали подозреваемых, изъяли приставку и вернули ее владельцу.
В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 10 января.
Приятелям грозит до 7 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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