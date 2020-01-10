Приятелям грозит до 7 лет за ограбление знакомого

Ранее судимый 33-летний житель Сухиничского района пришел в гости к знакомого и отобрал у него тысячу рублей.

Когда деньги были потрачены, правонарушитель решил снова наведаться к потерпевшему.

На этот раз злоумышленник взял с собой 36-летнего приятеля, который тоже был ранее судим.

Вместе визитеры открыто похитили у хозяина квартиры цифровую приставку и скрылись.

Мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка разыскали подозреваемых, изъяли приставку и вернули ее владельцу.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 10 января.

Приятелям грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com