Фирму оштрафовали на 400 тысяч и «дали добро» на обжалование

Сотрудники Россельхознадзора в ходе проверки установили, что фирма ООО «Три А Плюс» нарушила земельное законодательство.

В частности, на сельхозземлях общества площадью 6 224 квадратных метров был перекрыт плодородный слой почвы, а 496 квадратных метрах плодоносящий грунт был срезан.

Компании назначили штраф в 400 тысяч рублей за неисполнение требований по защите земель.

Общество обратилось в суд с ходатайством о восстановлении срока обжалования и с жалобой на постановление, сообщила пресс-служба Управления в пятницу, 10 января.

В результате, срок обжалования восстановили, одна штраф оставили в силе.

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