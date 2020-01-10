Ссора приятелей обернулась уголовным делом

В Жуковском районе между двумя приятелями произошел конфликт.

57-летний мужчина не смог сдержать своих эмоций и ударил оппонента ножом в живот.

Потерпевшего увезли в больницу. По результатам заключения медиков раненому был причинен тяжкий вред здоровью.

Нападавший ранее судим не был, вину свою признал и в содеянном раскаялся, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 10 января.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.