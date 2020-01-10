Больше 50 тысяч человек обратились за экстренной помощью в декабре

В декабре прошлого года операторы «Системы-112» Калужской области ответили на 54 672 звонка, сообщила пресс-служба МЧС в пятницу, 10 января.

Чаще всего звонившие вызывали «скорую» (6 846 раз) и полицию (5 208 раз).

В 609 случаях сотрудники организовали прибытие на место ЧП трех и более экстренных оперативных служб.

22 процента всех звонков за декабрь не относились к вопросам экстренной помощи, по ним обращения перенаправили в соответствующие диспетчерские службы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.