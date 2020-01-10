Турнир по флорболу прошел в Березовке

На новогодних каникулах в спортзале Березовской школы прошел турнир по флорболу, сообщила пресс-служба областного минспорта в пятницу, 10 января.
Этот вид спорта набирает популярность среди малоярославчан.
В зрелищных и динамичных командных поединках победу одержала сборная «Калуга-15».
Второе место заняли спортсмены деревни Березовка, третьими стали флорболисты из села Головтеево.
Фото: Министерство спорта Калужской области
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!