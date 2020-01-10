Турнир по флорболу прошел в Березовке

В зрелищных и динамичных командных поединках победу одержала сборная «Калуга-15».

На новогодних каникулах в спортзале Березовской школы прошел турнир по флорболу, сообщила пресс-служба областного минспорта в пятницу, 10 января.

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