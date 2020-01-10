Возле Обнинска открыли первый надземный переход

На 104-м км трассы М3 в Обнинске открыт первый надземный переход. Как сообщили в группе «Типичный Обнинск», новый «пешеходник» имеет красивую двухарочную конструкцию. Его длина составила 71 метр, а ширина пешеходной части - 2,25 метров.

Художественные арки выполнены из клеёной древесины, которые органично вписались в окружающий ландшафт. Срок службы таких пролетных строений аналогичен срокам службы строений из других материалов.



Пешеходный переход построен с учетом потребностей маломобильных граждан, имеет два стометровых пандуса с защитным антискользящим покрытием.

Фото: Типичный Обнинск.