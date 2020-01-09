Полицейские напомнили подросткам о поведении в общественных местах

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники встретились с ребятами, находящимися в Центре оказания помощи семье и детям «Милосердие», сообщили в региональном УМВД.

В преддверии и во время новогодних каникул сотрудники обнинского ОМВД провели комплекс профилактических мероприятий с подростками. Стражи правопорядка не только поздравили детей с праздниками, но и напомнили о безопасном поведении в общественных местах.

Фото: УМВД России по Калужской области.