Полицейские напомнили подросткам о поведении в общественных местах

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники встретились с ребятами, находящимися в Центре оказания помощи семье и детям «Милосердие», сообщили в региональном УМВД.
В преддверии и во время новогодних каникул сотрудники обнинского ОМВД провели комплекс профилактических мероприятий с подростками. Стражи правопорядка не только поздравили детей с праздниками, но и напомнили о безопасном поведении в общественных местах.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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