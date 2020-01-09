Бешеных животных стало больше

43 случая заболевания животных бешенством зарегистрировали специалисты комитета ветеринарии в 2019 году.

Только в декабре выявили 10 случаев заболеваний лис и енотовидных собак в Бабынинском Боровском, Кировском, Малоярославецком, Медынском, Ферзиковском районах и в Калуге.

В 2018 году бешеных зверей было всего 34.

Также в декабре 2019 года был выявлен один неблагополучный пункт по лейкозу крупного рогатого скота в Малоярославецком районе и два неблагополучных пункта по пастереллезу крупного рогатого скота в Дзержинском и Козельском районах.

Фото: pxhere.com.