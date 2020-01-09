Снег в Обнинске убирают все службы

В первую очередь расчищаются остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к ним. Тротуары и дороги обрабатываются песко-соляной смесью и реагентами.

На дорогах города работает снегоуборочная техника и бригады дорожных рабочих.

Cнежная погода заставила выйти на улицы наукограда сотрудников всех служб МПКХ и подрядных организаций, сообщили в администрации Обнинска.

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