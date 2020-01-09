В Калуге подожгли дорогую иномарку

Калужские следователи завершили расследование уголовного дела по факту поджога иномарки.

Установлено, что ночью в областном центре прохожие заметили возгорание иномарки на парковке возле многоэтажки. Очевидцы заметили мужчину, который уходил от горящего авто и запомнили марку и номер машины, в которую он сел.

В результате термических повреждений транспортному средству был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Личность подозреваемого установили: им оказался 37-летний местный житель. Фигурант был вызван в территориальный орган внутренних дел, однако в полном объеме рассказать об обстоятельствах произошедшего не смог.

Точку в деле поставит суд.

Фото: УМВД России по Калужской области.