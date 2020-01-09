Распитие спиртного закончилось поножовщиной

Полицейские Кировского района задержали местного 27-летнего жителя, который подозревается в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой. Позже молодые люди поссорились, тогда подозреваемый ударил девушку ножом в область спины и предплечья. Пострадавшая самостоятельно добралась до больницы, а ее собутыльника задержали, сообщили в региональном УМВД.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Фото: pxhere.com.