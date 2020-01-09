Зоозащитники приглашают в гости к медведице Маше

В конце января исполняется год, как камчатская медведица Маша прилетела в Калугу.

По этому поводу мы решили устроить мероприятие под названием «День камчатского хомячка», сообщили зоозащитники Центра реабилитации диких животных «Феникс» на своей страничке в Facebook.

Праздник по этому случаю решено было провести 25 января, в субботу. Начало в 13:00.

Всех желающих приглашают в гости.

Подарки Маше и другим обитателям центра приветствуются. Животным можно привозить фрукты, овощи, крупы.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Феникс»