Зоозащитники приглашают в гости к медведице Маше

В конце января исполняется год, как камчатская медведица Маша прилетела в Калугу.
По этому поводу мы решили устроить мероприятие под названием «День камчатского хомячка», сообщили зоозащитники Центра реабилитации диких животных «Феникс» на своей страничке в Facebook.
Праздник по этому случаю решено было провести 25 января, в субботу. Начало в 13:00.
Всех желающих приглашают в гости.
Подарки Маше и другим обитателям центра приветствуются. Животным можно привозить фрукты, овощи, крупы.
Фото: Центр реабилитации диких животных «Феникс»
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