Следователи проверят, было ли избиение дорожного полицейского

В областное ГИБДД поступило сообщение о пьяном водителе в районе Правобережья.

Автомобиль и владельца обнаружили во дворе дома № 2 по улице Туликова.

Инспекторы остановили молодого человека, когда он шатающейся походкой подходил к подъезду.

В ходе общения выяснилось, что у автолюбителя нет полиса ОСАГО.

21- летний нарушитель начал толкать стражей порядка, а затем нанес не менее двух ударов рукой и ногой по телу сотрудника.

По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба регионального СК в среду, 8 января.

По ее результатам следователи решат, были ли в действиях молодого мужчины правонарушения, предусмотренных статьями УК РФ (применение насилия и оскорбление представителя власти).

Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.