Калужанину грозит год тюрьмы за фальшивые водительские права

В Калуге инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов машину, за рулем которой находился 47-летний местный житель.
При сверке данных выяснилось, что мужчина не имеет права управления автомобилем, сообщила пресс-служба МВД в среду, 8 января.
Проведенная экспертиза показала, что предъявленное водительское удостоверение поддельное.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье ««Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».
Мужчине грозит до года тюрьмы.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Калужской области.
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