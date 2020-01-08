Калужанину грозит год тюрьмы за фальшивые водительские права

В Калуге инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов машину, за рулем которой находился 47-летний местный житель.

При сверке данных выяснилось, что мужчина не имеет права управления автомобилем, сообщила пресс-служба МВД в среду, 8 января.

Проведенная экспертиза показала, что предъявленное водительское удостоверение поддельное.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье ««Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Мужчине грозит до года тюрьмы.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Калужской области.