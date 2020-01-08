Выгодные покупки обернулись для калужан потерей денег

Областная полиция расследует кражи с банковских карт калужан, дистанционно совершенные мошенниками, сообщила пресс-служба МВД в среду, 8 января.

Так, в Боровском районе мужчина лишился 128 тысяч, пытаясь купить диван по объявлению.

А у жительницы Людиновского района злоумышленник «увел» 67 тысяч, под предлогом продажи авиабилетов.

Молодой человек из Калуги, пытаясь выгодно купить игровую приставку, потерял более 20 тысяч рублей.

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