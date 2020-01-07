Ненужные елки утилизируют в Обнинске

С 11 по 21 января в обнинском городском парке, как и в прошлом году, будут принимать живые новогодние елки, которые уже не нужны после праздников.
Для этого в парке будет огорожена и обозначена территория в районе контейнера для сбора макулатуры, сообщили в группе Типичный Обнинск.
На утилизацию можно приносить елки, сосны, пихты без мишуры и украшений. Собранные деревья будут переработаны в топливные пеллеты - биотопливо в виде небольших цилиндрических гранул.
Фото: Типичный Обнинск.
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