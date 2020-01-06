Мошенник выманил у пенсионера 210 тысяч

78-летнему жителю Калуги позвонил неизвестный и сообщил, что пенсионеру полагается компенсация за купленные ранее медпрепараты, которые были признаны некачественными.

Мужчина, следуя инструкциям «благодетеля», перевел на указанный им счет 210 тысяч, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 6 января.

Фото: Pixabay.com