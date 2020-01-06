В аварии на Киевской трассе пострадали люди

В 18:33 в воскресенье, 5 января, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на 91 километре Киевской трассы в Боровском районе.

Два автомобиля столкнулись около поворота на деревню Добрино, сообщила пресс-служба МЧС.

В аварии есть пострадавшие.

На месте происшествия работали 13 человек: спасатели, инспекторы ГИБДД, бригада медиков скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.