В аварии на Киевской трассе пострадали люди

В 18:33 в воскресенье, 5 января, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на 91 километре Киевской трассы в Боровском районе.
Два автомобиля столкнулись около поворота на деревню Добрино, сообщила пресс-служба МЧС.
В аварии есть пострадавшие.
На месте происшествия работали 13 человек: спасатели, инспекторы ГИБДД, бригада медиков скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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