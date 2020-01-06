Калужские следователи встали на защиту ветеранов

На прием к заместителю руководителя калужского управления СК пришел пенсионер из Обнинска.

Мужчина посетовал на то, что в годы войны был тружеником тыла, но сейчас не имеет права на бесплатный проезд и другие льготы, которые предусмотрены для ветеранов.

Силовики обратились к чиновникам области с предложением внести на рассмотрение в Госдуму поправку в закон «О ветеранах».

В частности, предлагается приравнять тружеников тыла в правах к ветеранам боевых действий, сообщила пресс-служба СУ СК по Калужской области в воскресенье, 5 января.

Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.