Полицейские Деды Морозы вручили детям сладкие подарки

В Калужской области продолжается всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз».

Стражи порядка, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку поздравили детей, находящихся в Центре для несовершеннолетних правонарушителей.

А в Малоярославецком районе, оперативники навестили воспитанников социально-реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Звездочка».

Детям вручили сладкие подарки и в игровой форме рассказали о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге и в быту, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.