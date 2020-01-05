Полицейские раскрыли кражу мобильника в больнице

Полицейские задержали ранее судимого 37-летнего жителя Боровского района по подозрению в краже, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 5 января.

По версии оперативников, находясь в больнице, злоумышленник воспользовался тем, что его сосед по палате отвлекся и незаметно похитил мобильный телефон пенсионера.

Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

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