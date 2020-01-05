Безработный умыкнул у пенсионерки триммер и продукты

70-летняя жительница Калуги обратилась в полицию.
Пожилая женщина сообщила, что из сарая на ее садовом участке был украден триммер и продукты питания.
Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 56-летний безработный местный житель.
Украденное имущество было возвращено владельцу, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 5 января.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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