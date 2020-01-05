Безработный умыкнул у пенсионерки триммер и продукты

Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Украденное имущество было возвращено владельцу, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 5 января.

Пожилая женщина сообщила, что из сарая на ее садовом участке был украден триммер и продукты питания.

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