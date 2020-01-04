Входная дверь вспыхнула ночью в Кременках

В час ночи в субботу, 4 декабря, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе.

Загорелась входная дверь квартиры в одном из домов на Лесной улице в Кременках.

Жильцам удалось справиться с пламенем до приезда пожарных. В огне никто не пострадал.

На место происшествия направлен инспектор государственного пожарного надзора, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.