Входная дверь вспыхнула ночью в Кременках

В час ночи в субботу, 4 декабря, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе.
Загорелась входная дверь квартиры в одном из домов на Лесной улице в Кременках.
Жильцам удалось справиться с пламенем до приезда пожарных. В огне никто не пострадал.
На место происшествия направлен инспектор государственного пожарного надзора, сообщила пресс-служба МЧС.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!