Боровчанин облапошил знакомого на 35 тысяч

43-летний житель Боровского района пообещал знакомому, что приобретет для его родственника водительское удостоверение и попросил за эту услугу 35 тысяч.
Получив деньги, мужчина потратил их на свои нужды, а обязательства не исполнил.
Обманутый приятель обратился в полицию.
В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба, сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 4 января.
Расследование закончено, материалы дела направлены в суд.
Фото: Pixabay.com.
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