Боровчанин облапошил знакомого на 35 тысяч

43-летний житель Боровского района пообещал знакомому, что приобретет для его родственника водительское удостоверение и попросил за эту услугу 35 тысяч.

Получив деньги, мужчина потратил их на свои нужды, а обязательства не исполнил.

Обманутый приятель обратился в полицию.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба, сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 4 января.

Расследование закончено, материалы дела направлены в суд.

Фото: Pixabay.com.