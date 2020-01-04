Пенсионер попал под статью, переставив чужую машину

В полицию Калуги обратился 20-летний местный житель.

Молодой человек рассказал, что оставил свою легковушку с включенным двигателем в одном из дворов города, а сам отошел, чтобы уладить конфликт с гражданами, которым оказывал услугу по перевозке.

Пока владелец машины разговаривал с клиентами, неизвестный сел за руль автомобиля и начал движение.

Проехав 12 метров «похититель» машину оставил, а сам скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 60-летний мужчина, сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 4 января.

Правонарушитель пояснил, что решил перепарковать машину, чтобы освободить проезд.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело за угон автомобиля.

Фото: Pixabay.com.