Калужанин отдал 48 тысяч за онлайн-обряд

При общении в одной из соцсетей незнакомцы сообщили калужанину, что на него наведены порча и сглаз, из-за чего в жизни мужчины происходят негативные события.

Целители пообещали избавить собеседника от колдовских чар, проведя онлайн-обряд.

Мужчина перевел врачевателям 48 тысяч рублей, после чего те перестали выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 4 января.

Фото: Pixabay.com.