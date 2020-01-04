Калужанин отдал 48 тысяч за онлайн-обряд

При общении в одной из соцсетей незнакомцы сообщили калужанину, что на него наведены порча и сглаз, из-за чего в жизни мужчины происходят негативные события.
Целители пообещали избавить собеседника от колдовских чар, проведя онлайн-обряд.
Мужчина перевел врачевателям 48 тысяч рублей, после чего те перестали выходить на связь.
Потерпевший обратился в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 4 января.
Фото: Pixabay.com.
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