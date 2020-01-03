Попойка закончилась в больнице

В Боровском районе два приятеля распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора: один из них схватил бутылку и нанес повреждения другому.

Как рассказали в региональном УМВД, потерпевший обратился в районную больницу, где врачи зафиксировали, что ему причинен тяжкий вред здоровью.

Эмоциональный приятель потерпевшего сейчас находится под подпиской о невыезде.

Фото: pexels.com.