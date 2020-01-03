Парочка из Калуги попалась на продаже наркотиков

Молодые мужчина и женщина из Калуги попались с особо крупной партией: оперативники изъяли у парочки мефедрон и амфетамин.

Как сообщили в региональном УМВД, наркодилеры получали запрещенные вещества, расфасовывали их и продавали на территории Калуги бесконтактным способом.

В отношении калужан возбуждены уголовные дела, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Фото: УМВД России по Калужской области.