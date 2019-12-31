Массовая авария: в Дзержинском районе столкнулись четыре машины

Накануне в Дзержинском районе на 165 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись сразу четырех транспортных средства: «Ман»,«Киа Сид», «Хонда» и «Форд».

Позже «Хонда» врезалась в отбойник, сообщили в областном МЧС. В результате массового ДТП есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий аварии привлекались 8 человек: спасатели, автоинспекторы и сотрудники скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.