В Кирове обнаружили бешеную лису

Новый случай бешенства зарегистрирован в Кирове: там исследовали головной мозг лисы.
Лабораторные исследования подтвердили, что животное заражено бешенством. Чтобы предотвратить распространение опасного заболевания, специалисты областного комитета ветеринарии проводят профилактические мероприятия.
А всем владельцам животных в районе рекомендуют прививать кошек и собак и показывать их ветеринарам.
Фото: pxhere.com.
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