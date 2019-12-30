В Кирове обнаружили бешеную лису

А всем владельцам животных в районе рекомендуют прививать кошек и собак и показывать их ветеринарам.

Лабораторные исследования подтвердили, что животное заражено бешенством. Чтобы предотвратить распространение опасного заболевания, специалисты областного комитета ветеринарии проводят профилактические мероприятия.

Новый случай бешенства зарегистрирован в Кирове: там исследовали головной мозг лисы.

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