Должник выплатил 200 тысяч кредитного долга

Калужанин несколько лет назад взял немалую сумму в кредит в одном из банков области. Сначала он исправно вносил деньги, а позже перестал это делать и накопил 200 тысяч рублей долга.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, но должник не спешил оплачивать задолженность.

В рамках принудительного исполнения судебные приставы арестовали банковские счета неплательщика, с которых была взыскана часть долга.

Чтобы снять арест с банковских счетов, мужчина в преддверии праздников полностью погасил остаток кредита, а также исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей за неисполнение обязательств в установленный срок.