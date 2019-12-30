Самые активные школьники отправятся в зимний лагерь

320 школьников региона отправятся на рождественские каникулы в лагерь «Звездный», где для них организуют зимнюю смену активисты РСМ.

Программа смены называется «Успех не за горами»: каждый составит дорожную карту развития, познакомится с атласом будущих профессий, научится превращать мечты в цели, используя техники time-менеджмента, «прокачает» свой уровень финансовой грамотности и свои гибкие навыки

Как сообщили в областном молодежном центре, Рождество участники встретят в уютном кругу.

Надо поторопиться: количество мест ограничено.