Калужский спортсмен завоевал медали в Башкортостане

5 медалей всех достоинств завоевал воспитанник спортивной школы «Многоборец» Владислав Кирютин на Кубке России по ачери-биатлону в Белорецке.
На первом этапе Владислав показал лучший результат в масс-старте на 10 км, а в спринте на дистанции 7,5 км он был вторым.
На следующем этапе спортсмен стал уже двукратным серебряным призером в гонках масс-старта и пасьюта классическим и коньковым ходом.
В индивидуальной гонке на 12,5 км представитель Калужской области завоевал «бронзу».
Фото: Министерство спорта Калужской области.
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