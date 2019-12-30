Калужский спортсмен завоевал медали в Башкортостане

5 медалей всех достоинств завоевал воспитанник спортивной школы «Многоборец» Владислав Кирютин на Кубке России по ачери-биатлону в Белорецке.

На первом этапе Владислав показал лучший результат в масс-старте на 10 км, а в спринте на дистанции 7,5 км он был вторым.

На следующем этапе спортсмен стал уже двукратным серебряным призером в гонках масс-старта и пасьюта классическим и коньковым ходом.

В индивидуальной гонке на 12,5 км представитель Калужской области завоевал «бронзу».

Фото: Министерство спорта Калужской области.