Пенсионерку трижды обманули мошенники

Калужские полицейские расследуют уголовные дела, возбужденные по трем эпизодам мошенничества в отношении одинокой пенсионерки.

Еще в 2017 году женщина стала жертвой обмана: неизвестные убедили ее по телефону, что женщине положены компенсации за покупку БАДов, но нужно перевести определенную сумму. Через какое-то время калужанка вновь перевела деньги мошенникам, поверив их уговорам.

И уже в этом году неизвестные вновь позвонили бабушке и сообщили, что ей положены выплаты, осталось оплатить госпошлину, рассказали в региональном УМВД.

В итоге за два года бабушка лишилась 600 тысяч рублей.

Сейчас оперативники пытаются установить личность звонивших.