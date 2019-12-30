Безработный украл самовар и шуруповерт, чтобы выпить

Полицейские Малоярославецкого района расследуют уголовное дело по факту кражи.

Местный житель сообщил, что из егоо дома исчезли шуруповерт и самовар, рассказали в областном УМВД.

Оперативники установили личность подозреваемого: им оказался неоднократно судимый местный житель. Он разбил окно и похитил вещи, а позже продал их за 3 тысячи и бутылку спиртного.

За кражу мужчине грозит 6 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.