Безработный украл самовар и шуруповерт, чтобы выпить

Полицейские Малоярославецкого района расследуют уголовное дело по факту кражи.
Местный житель сообщил, что из егоо дома исчезли шуруповерт и самовар, рассказали в областном УМВД.
Оперативники установили личность подозреваемого: им оказался неоднократно судимый местный житель. Он разбил окно и похитил вещи, а позже продал их за 3 тысячи и бутылку спиртного.
За кражу мужчине грозит 6 лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com.
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