Водитель легковушки погиб под многотонной фурой

Накануне в Боровском районе на 99 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись фура «Вольво» и автомобиль «Тойота».

Как сообщают очевидцы, водитель фуры резко затормозил, когда его подрезала соседняя машина, в итоге оказался на встречке, где буквально смял «Тойоту».

Ее водитель погиб на месте. В ликвидации последствий ДТП принимали участие спасатели, автоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 12 человек и 4 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.