Ларису Латынину поздравили с юбилеем

В честь 85-летнего юбилея абсолютной олимпийской чемпионки Ларисы Латыниной обнинские спортсмены подготовили видеопоздравление.

А руководство спортивной школы, которая носит имя олимпийской чемпионки, отправились на торжественное мероприятие в честь юбилея именитой спортсменки.

После праздников спортшкола устроит отдельный прием для Ларисы Семеновны, чтобы поздравить чемпионку в спокойной домашней обстановке, а не в предновогодней суете, сообщает портал Obninsk.Name.