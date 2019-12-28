Юные лесоводы стали вторыми на всероссийских соревнованиях

Рослесхоз подвел итоги Всероссийского заочного конкурса «Лучшее школьное лесничество». Он проводится по четырём номинациям: «Лесовосстановление», «Охрана и защита леса», «Просветительская деятельность», «Организация деятельности школьного лесничества».

Юннаты из объединения «Silva», которое работает на базе Редькинской средней общеобразовательной школы Дзержинского района, заняли второе место в номинации «Охрана и защита леса».

Школьное лесничество создано в 2011 году. Его участники неоднократно становились призерами и победителями областного слёта школьных лесничеств, конкурса «Зеленая планета».

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.