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Полицейские соревновались без оружия

Опубликовано: 27.12.2019 17:44 0 200
Полицейские соревновались без оружия

В Калуге прошли соревнования по самозащите без оружия среди сотрудников органов внутренних дел. 

Соревновались  48 сотрудников. Бои проходили в разных  весовых категориях.

В первой группе лучшей стала команда УМВД России по городу Калуге. Сотрудники региональной УГИБДД завоевали второе место, третье место присуждено команде УНК УМВД России по Калужской области.

Во второй группе первое место завоевала команда отделения МВД России по Перемышльскому району, второе место присуждено ОРОиКПиО УМВД России по городу Калуге, третьей стала команда ОРОиКПиО УМВД России по Калужской области.

Победителям и призёрам соревнований вручили призовые кубки, медали и дипломы.

Фото: УМВД России по Калужской области.

Опубликовано: 27.12.2019 17:44 0 200
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